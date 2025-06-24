Магнітні бурі 24 червня — прогноз для метеозалежних

На Сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у вівторок, 24 червня, на Землі не очікується. Однак на Сонці було дев'ять спалахів різних класів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 червня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М та невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 24 червня
Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
Кількість сонячних плям — 27
Як магнітні бурі впливають на організм
Досить часто метеозалежні люди можуть відчувати вплив магнітних бур на самопочуття, зокрема:
- головний біль,
- дратівливість, тривожність,
- підвищення або зниження тиску,
- сонливість,
- загальна слабкість.
Нагадаємо, вночі 10 червня над Україною зійшла "Полунична" повня. Повний місяць, який з'являється в небі у червні, символізує початок сезону збору дикої полуниці.
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