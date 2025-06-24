Магнітні бурі 24 червня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Credits

Суттєвих магнітних бур у вівторок, 24 червня, на Землі не очікується. Однак на Сонці було дев'ять спалахів різних класів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 червня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М та невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Сонячна активність на 24 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 27

Як магнітні бурі впливають на організм

Досить часто метеозалежні люди можуть відчувати вплив магнітних бур на самопочуття, зокрема:

головний біль,

дратівливість, тривожність,

підвищення або зниження тиску,

сонливість,

загальна слабкість.

Нагадаємо, вночі 10 червня над Україною зійшла "Полунична" повня. Повний місяць, який з'являється в небі у червні, символізує початок сезону збору дикої полуниці.

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