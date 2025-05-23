Магнитные бури сегодня, 23 мая — чего ждать метеозависимым

Плохое самочувствие у мужчины. Иллюстративное фото: Unplash

На Земле в пятницу, 23 мая, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут повлиять на чувства метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса В и две вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса М.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 23 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 45%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 24.

Как уберечься от магнитных бурь

Для того, чтобы магнитные бури имели меньшее влияние на здоровье, стоит придерживаться нескольких простых советов:

следить за прогнозом;

пить достаточно воды;

гулять на свежем воздухе;

качественно и полноценно спать;

избегать стрессов;

употреблять легкую и полезную пищу;

не употреблять алкоголь и уменьшить употребление кофе;

пить витамины;

добавить в свою жизнь спорт.

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