Магнітні бурі сьогодні, 23 травня — чого чекати метеозалежним

Погане самопочуття у чоловіка. Ілюстративне фото: Unplash

На Землі у п'ятницю, 23 травня, магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть вплинути на почуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу В та два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу М.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 23 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 45%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 24.

Як вберегтися від магнітних бур

Для того, аби магнітні бурі мали менший вплив на здоров'я, варто дотримуватись декілька простих порад:

слідкувати за прогнозом;

пити достатньо води;

гуляти на свіжому повітрі;

якісно та повноцінно спати;

уникати стресів;

вживати легку та корисну їжу;

не споживати алкоголю та зменшити вживання кави;

пити вітаміни;

додати до свого життя спорт.

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