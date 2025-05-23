Магнітні бурі сьогодні, 23 травня — чого чекати метеозалежним

На Сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у п'ятницю, 23 травня, магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть вплинути на почуття метеозалежних.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу В та два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 23 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 45%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 24.
Як вберегтися від магнітних бур
Для того, аби магнітні бурі мали менший вплив на здоров'я, варто дотримуватись декілька простих порад:
- слідкувати за прогнозом;
- пити достатньо води;
- гуляти на свіжому повітрі;
- якісно та повноцінно спати;
- уникати стресів;
- вживати легку та корисну їжу;
- не споживати алкоголю та зменшити вживання кави;
- пити вітаміни;
- додати до свого життя спорт.
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