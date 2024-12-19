Магнитные бури 19 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 19 декабря, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 декабря

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, как ожидается, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 19 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 35.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов для снижения рисков.

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, недавно ученые совершили новое громкое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, накрывшей Землю почти 2700 лет назад.

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