Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow На Сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

На Сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

19 грудня 2024 11:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 19 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі в четвер, 19 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак за останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 19 грудня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю. 

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, як очікується, буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 19 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 35.
магнітні бурі 19 грудня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я 

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
  • обмежте фізичне та емоційне навантаження;
  • знайдіть час для відпочинку та відновлення;
  • проведіть час на свіжому повітрі;
  • слідкуйте за здоровим режимом сну;
  • мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, нещодавно вчені зробили нове гучне відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, яка накрила Землю майже 2700 років тому. 

Також ми писали, чому є зірка з Північним полюсом, але немає з Південним полюсом.

космос самопочуття магнітні бурі головний біль Земля