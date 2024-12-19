Магнітні бурі 19 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі в четвер, 19 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак за останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 грудня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, як очікується, буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 19 грудня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 35.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, нещодавно вчені зробили нове гучне відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, яка накрила Землю майже 2700 років тому.

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