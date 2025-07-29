Магнитные бури 29 июля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле во вторник, 29 июля, не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса C, но они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 29 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 39.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. В такие дни метеозависимые люди могут чувствовать:

сонливость,

усталость,

обострение хронических заболеваний,

раздражительность,

головную боль.

Напомним, недавно ученые нашли странный космический объект, приближающийся к Земле. Его необычно высокая яркость сразу вызвала подозрение, что мы имеем дело либо с гигантской кометой, либо с явлением, которое еще не наблюдали.

Также мы писали, что китайские ученые обнаружили на борту станции "Тяньгун" неизвестный ранее вид бактерий. Микроорганизм Niallia tiangongensis, названный в честь станции, обладает уникальными свойствами и до сих пор не встречался на Земле.