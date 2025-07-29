Магнітні бурі 29 липня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у вівторок, 29 липня, не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу C, але вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 29 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 39.

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. В такі дні метеозалежні люди можуть відчувати:

сонливість,

втому,

загострення хронічних захворювань,

роздратованість,

головний біль.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли дивний космічний об'єкт, що наближається до Землі. Його незвично висока яскравість одразу викликала підозру, що ми маємо справу або з гігантською кометою, або з явищем, яке ще не спостерігали.

Також ми писали, що китайські науковці виявили на борту станції "Тяньгун" невідомий раніше вид бактерій. Мікроорганізм Niallia tiangongensis, названий на честь станції, має унікальні властивості й досі не зустрічався на Землі.