Прогноз магнитных бурь на сегодня, 1 мая - стоит ли остерегаться метеозависимым

На Солнце 10 вспышек — стоит ли волноваться метеозависимым
В четверг, 1 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 1 мая
За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых М1,9 - они сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 1 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 32.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие следует придерживаться таких советов:
- установить четкий режим сна;
- делать легкие физические упражнения, не забывать о прогулках на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды в течение дня;
- избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить тишину и комфорт дома.
Напомним, в Украине май начался с дождей: кратковременные осадки накрыли западные, северные, центральные и Харьковскую область.
В Укргидрометцентре предупредили, что вскоре в областях ожидается похолодание.
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