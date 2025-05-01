Прогноз магнитных бурь на сегодня, 1 мая - стоит ли остерегаться метеозависимым

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

В четверг, 1 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 1 мая

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых М1,9 - они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 1 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 32.

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие следует придерживаться таких советов:

установить четкий режим сна;

делать легкие физические упражнения, не забывать о прогулках на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, в Украине май начался с дождей: кратковременные осадки накрыли западные, северные, центральные и Харьковскую область.

В Укргидрометцентре предупредили, что вскоре в областях ожидается похолодание.