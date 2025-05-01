Прогноз магнітних бур на сьогодні, 1 травня — чи варто остерігатися метеозалежним

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

У четвер, 1 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 1 травня

За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,9 — вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 1 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 32.

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття варто дотримуватися таких порад:

встановити чіткий режим сну;

робити легкі фізичні вправи, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Україні травень розпочався з дощів: короткочасні опади накрили західні, північні, центральні та Харківську область.

В Укргідрометцентрі попередили, що незабаром в областях очікується похолодання.