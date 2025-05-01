Прогноз магнітних бур на сьогодні, 1 травня — чи варто остерігатися метеозалежним

На Сонці 10 спалахів — чи варто хвилюватися метеозалежним
У четвер, 1 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 1 травня
За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,9 — вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 1 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 32.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття варто дотримуватися таких порад:
- встановити чіткий режим сну;
- робити легкі фізичні вправи, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води протягом дня;
- уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити тишу та комфорт вдома.
Нагадаємо, в Україні травень розпочався з дощів: короткочасні опади накрили західні, північні, центральні та Харківську область.
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