Погода сьогодні, 1 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 1 травня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У західних, північних, центральних і Харківській областях удень місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Про це в середу, 30 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 1 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Уночі вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Удень вітер будет переважно північно-західний. Його швидкість становитиме 7–12 м/с, однак у північних і центральних областях пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +5...+10 °С, на узбережжі морів — до +13 °С. Удень буде +19...+24 °С, у північній частині країни — +15...+20 °С.

Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер уночі дутиме зі змінних напрямків зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень — із північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с. Температура у столиці вночі триматиметься в межах +8...+10 °С, а вдень — +16...+18 °С. В області вночі буде +5...+10 °С, удень потеплішає до +15...+20 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища I, жовтого, рівня небезпечності: удень пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Крім того на Київщині вночі на поверхні ґрунту виникнуть заморозки 0...-5 °С (I, жовтий, рівень небезпечності).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Удень у північних і центральних областях пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 травня, температура повітря триматиметься в межах +15...+20 °С, а в південних і східних областях удень повітря прогріється до +20...+24 °С. Дощ може бути на заході, півночі, а ввечері на Черкащині й Харківщині. На решті території України без істотних опадів. Вітер дутиме з північно-західного напрямку. У більшості областей він буде рвучким і сильним.

У Києві вдень буде +16...+18 °С. Є ймовірність невеликого дощу. Очікується поривчастий вітер.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у травні погода в Україні буде мінливою. Варто чекати й на спеку, й на грози.

Також ми повідомляли, що в Києві перший день травня буде вітряним. Можливий дощ.