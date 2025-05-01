Погода сегодня, 1 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 мая, дали синоптики. Будет переменная облачность. В западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 1 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ночью ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Днем ветер будет преимущественно северо-западный. Его скорость составит 7–12 м/с, однако в северных и центральных областях порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +5...+10 °С, на побережье морей — до +13 °С. Днем будет +19...+24 °С, в северной части страны — +15...+20 °С.

Карта "Температура в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью будет дуть с переменных направлений со скоростью 7–12 м/с, а днем — с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура в столице ночью будет держаться в пределах +8...+10 °С, а днем — +16...+18 °С. В области ночью будет +5...+10 °С, днем потеплеет до +15...+20 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях I, желтого, уровня опасности: днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, на Киевщине ночью на поверхности почвы возникнут заморозки 0...-5 °С (I, желтый, уровень опасности).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Днем в северных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 мая, температура воздуха будет держаться в пределах +15...+20 °С, а в южных и восточных областях днем воздух прогреется до +20...+24 °С. Дождь может быть на западе, севере, а вечером в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-западного направления. В большинстве областей он будет порывистым и сильным.

В Киеве днем будет +16...+18 °С. Есть вероятность небольшого дождя. Ожидается порывистый ветер.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в мае погода в Украине будет переменчивой. Стоит ожидать и жару, и грозы.

Также мы сообщали, что в Киеве первый день мая будет ветреным. Возможен дождь.