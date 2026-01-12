Магнитные бури 12 января — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 12 января, не ожидаются на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой. Произошла одна вспышка класса B и шесть С, которые практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 12 января

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность низкой с вероятностью вспышек М-класса и Х-класса.

Солнечная активность на 12 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 25

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Подготовка к магнитным бурям сводится к уменьшению нагрузки на нервную, сердечно-сосудистую систему и стабилизации режима дня:

ложиться спать в одно и то же время, избегать недосыпа, особенно за 1-2 дня до прогнозируемой бури;

лучше уменьшить количество жирной пищи, алкоголя и кофе, зато пить достаточно воды, теплые чаи, добавить продукты с магнием и калием;

важно не перегружать себя физически и эмоционально;

следите за давлением и общим состоянием, если есть склонность к головной боли, головокружению или перепадам давления;

помогает уменьшение информационной нагрузки: меньше новостей, экранов, соцсетей.

