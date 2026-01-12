Видео
Главная Метео На Солнце более 20 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце более 20 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:00
Магнитные бури 12 января — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 12 января, не ожидаются на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой. Произошла одна вспышка класса B и шесть С, которые практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 12 января

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность низкой с вероятностью вспышек М-класса и Х-класса.

Солнечная активность на 12 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 25
Магнітна бурі 12 січня
Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Подготовка к магнитным бурям сводится к уменьшению нагрузки на нервную, сердечно-сосудистую систему и стабилизации режима дня:

  • ложиться спать в одно и то же время, избегать недосыпа, особенно за 1-2 дня до прогнозируемой бури;
  • лучше уменьшить количество жирной пищи, алкоголя и кофе, зато пить достаточно воды, теплые чаи, добавить продукты с магнием и калием;
  • важно не перегружать себя физически и эмоционально;
  • следите за давлением и общим состоянием, если есть склонность к головной боли, головокружению или перепадам давления;
  • помогает уменьшение информационной нагрузки: меньше новостей, экранов, соцсетей.

Напомним, астрономы зафиксировали уникальный объект. Речь идет о беззвездном газовом облаке, в котором доминирует темная материя.

Ранее исследователи выяснили, что когда-то земные сутки на планете длились не 24 часа.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
