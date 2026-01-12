Магнітні бурі 12 січня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

На Сонці понад 20 плям — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі у понеділок, 12 січня, не очікуються на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою. Стався один спалах класу B та шість С, які практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 12 січня
Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М-класу та Х-класу.
Сонячна активність на 12 січня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 25
Як підготуватися до періоду магнітних бур
Підготовка до магнітних бур зводиться до зменшення навантаження на нервову, серцево-судинну систему та стабілізації режиму дня:
- лягати спати в один і той самий час, уникати недосипу, особливо за 1–2 дні до прогнозованої бурі;
- краще зменшити кількість жирної їжі, алкоголю та кави, натомість пити достатньо води, теплі чаї, додати продукти з магнієм і калієм;
- важливо не перевантажувати себе фізично й емоційно;
- слідкуйте за тиском і загальним станом, якщо маєте схильність до головного болю, запаморочення чи перепадів тиску;
- допомагає зменшення інформаційного навантаження: менше новин, екранів, соцмереж.
