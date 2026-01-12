Відео
Україна
На Сонці понад 20 плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 14:00
Магнітні бурі 12 січня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 12 січня, не очікуються на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою. Стався один спалах класу B та шість С, які практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 12 січня

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М-класу та Х-класу.

Сонячна активність на 12 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 25
Як підготуватися до періоду магнітних бур

Підготовка до магнітних бур зводиться до зменшення навантаження на нервову, серцево-судинну систему та стабілізації режиму дня:

  • лягати спати в один і той самий час, уникати недосипу, особливо за 1–2 дні до прогнозованої бурі;
  • краще зменшити кількість жирної їжі, алкоголю та кави, натомість пити достатньо води, теплі чаї, додати продукти з магнієм і калієм;
  • важливо не перевантажувати себе фізично й емоційно;
  • слідкуйте за тиском і загальним станом, якщо маєте схильність до головного болю, запаморочення чи перепадів тиску;
  • допомагає зменшення інформаційного навантаження: менше новин, екранів, соцмереж.

Нагадаємо, астрономи зафіксували унікальний обʼєкт. Йдеться про беззоряну газову хмару, в якій домінує темна матерія.

Раніше дослідники зʼясували, що колись земна доба на планеті тривала не 24 години.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
