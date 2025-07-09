На Львовщине заметили смерч во время непогоды — видео

На Львовщине зафиксировали огромный смерч — видео
Во Львовской области уже несколько дней бушует непогода. В среду, 9 июля, на Львовщине заметили огромный смерч.
Видео на котором зафиксировано смерч на Львовщине распространили местные Telegram-каналы.
Смерч на Львовщине — что известно
Сегодня, 9 июля, местные жители Львовской области заметили огромный смерч и сняли его.
Причинил ли смерч какие-то последствия пока неизвестно. Однако напомним, что во Львовской области, как и во многих западных областях, уже несколько дней бушует непогода. Она крушит деревья и срывает крыши с домов.
Смерч — что известно о его силе и продолжительности
Смерч, также известный как торнадо или тромб, — это мощный атмосферный вихрь, который возникает в грозовых облаках и спускается к земной поверхности в виде темной воронки, часто с разрушительной силой.
Смерчи образуются в результате взаимодействия мощных восходящих и нисходящих потоков воздуха в грозовых облаках.
Они обычно имеют вид темного, вращающегося столба или рукава, тянущегося от облака к земле.
Смерчи имеют чрезвычайно высокую скорость ветра, что может привести к значительным разрушениям.
Продолжительность существования смерча обычно небольшая, и он перемещается вместе с облаком.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в четверг, 10 июля.
Напомним, что на этой неделе в Украину поступит субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.
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