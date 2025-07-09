На Львовщине заметили смерч во время непогоды — видео

Смерч. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львовской области уже несколько дней бушует непогода. В среду, 9 июля, на Львовщине заметили огромный смерч.

Видео на котором зафиксировано смерч на Львовщине распространили местные Telegram-каналы.

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Смерч на Львовщине — что известно

Сегодня, 9 июля, местные жители Львовской области заметили огромный смерч и сняли его.

Смерч, который бушевал на Львовщине. Фото: местные Telegram-каналы

Причинил ли смерч какие-то последствия пока неизвестно. Однако напомним, что во Львовской области, как и во многих западных областях, уже несколько дней бушует непогода. Она крушит деревья и срывает крыши с домов.

Смерч. Иллюстративное фото: Freepik

Смерч — что известно о его силе и продолжительности

Смерч, также известный как торнадо или тромб, — это мощный атмосферный вихрь, который возникает в грозовых облаках и спускается к земной поверхности в виде темной воронки, часто с разрушительной силой.

Смерчи образуются в результате взаимодействия мощных восходящих и нисходящих потоков воздуха в грозовых облаках.

Они обычно имеют вид темного, вращающегося столба или рукава, тянущегося от облака к земле.

Смерчи имеют чрезвычайно высокую скорость ветра, что может привести к значительным разрушениям.

Продолжительность существования смерча обычно небольшая, и он перемещается вместе с облаком.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в четверг, 10 июля.

Напомним, что на этой неделе в Украину поступит субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.