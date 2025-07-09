На Львівщині помітили смерч під час негоди — відео

Смерч. Ілюстративне фото: Freepik

У Львівській області вже декілька днів вирує негода. У середу, 9 липня, на Львівщині помітили величезний смерч.

Відео на якому зафіксовано смерч на Львівщині поширили місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Смерч на Львівщині — що відомо

Сьогодні, 9 липня, місцеві жителі Львівської області помітили величезний смерч й зафільмували його.

Смерч, який вирував на Львівщині. Фото: місцеві Telegram-канали

Чи спричинив смерч якісь наслідки наразі невідомо. Однак нагадаємо, що у Львівській області, як і в багатьох західних областях, вже кілька днів вирує негода. Вона трощить дерева та зриває дахи з будинків.

Смерч. Ілюстративне фото: Freepik

Смерч — що відомо про його силу та тривалість

Смерч, також відомий як торнадо або тромб, — це потужний атмосферний вихор, який виникає у грозових хмарах і спускається до земної поверхні у вигляді темної воронки, часто з руйнівною силою.

Смерчі утворюються в результаті взаємодії потужних висхідних та низхідних потоків повітря в грозових хмарах.

Вони зазвичай мають вигляд темного, обертового стовпа або рукава, що тягнеться від хмари до землі.

Смерчі мають надзвичайно високу швидкість вітру, що може призводити до значних руйнувань.

Тривалість існування смерчу зазвичай невелика, і він переміщається разом з хмарою.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у четвер, 10 липня.

Нагадаємо, що цього тижня до України надійде субтропічна повітряна маса з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.