Погода в Україні 10 липня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Жінки відпочивають біля фонтана під час сильної спеки. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 10 липня, буде спекотною на більшій частині території. Лише в окремих областях очікуються дощі та зливи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 10 липня

За прогнозами Діденко, найвищі температурні показники прогнозуються у східних, деяких південних та частині центральних областей — там до +33…+39 °C, місцями можливе підвищення температури до +40 °C.

Хоча південні області перебуватимуть під впливом сильної спеки, на Одещині температура опуститься до +30 °C і навіть дещо нижче.

У центральних областях України прогнозується значний температурний контраст: від +25 °C у Вінницькій області до +37 °C у Дніпропетровській.

На півночі температура повітря коливатиметься від +25…+27 °C у Житомирській області, а до +35 °C на Сумщині.

Західні області опиняться у зоні впливу прохолодного атмосферного фронту — очікується зниження температури до +15…+19 °C, а також дощі, грози та місцями сильні зливи.

У другій половині дня 10 липня опади також можуть охопити Вінниччину, а надвечір — Житомирську та Київську області.

У Києві в четвер варто осікувати на комфортні +23...+25°C.

Карта атмосферний фронтів. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми писали, що у Харкові та області 10 липня очікується сильна спека та пориви вітру 15-20 м/с.

Також ми повідомляли, що цього тижня до України надійде субтропічна повітряна маса з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.