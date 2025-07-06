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Головна Метео Аномальна спека та масштабні опади — прогноз погоди на тиждень

Аномальна спека та масштабні опади — прогноз погоди на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 23:55
Прогноз погоди в Україні на тиждень, 7-13 липня
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні протягом наступного тижня, з 7 по 13 липня, очікується спекотною. Водночас синоптики попереджають про грозові дощі, місцями з градом та сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на тиждень, 7-13 липня

До України надійде субтропічна повітряна маса з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя. На тлі спеки буде розвиватися конвективна діяльність, яка спричинить опади.

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У понеділок, 7 липня, буде спекотно по всій території країни. Вдень та ввечері у західних, Черкаській та Київській областях очікуються дощі з грозами, а також град та шквали до 22 метрів на секунду. На решті території вітер буде переважно південного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 °С, вдень +29...+34 °С. У центральних, південних областях та на Закарпатті місцями прогнозують до +37 °С.

Погода в Україні 7 липня
Прогноз погоди в Україні на 7 липня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 8 липня, у західних та північних областях будуть грозові зливи. Вдень у західній частині України можливі град та шквали до 27 метрів на секунду. Вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С, у центральних та південних областях найспекотніше — до +38 °С.

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Погода в Україні 8 липня
Прогноз погоди в Україні на 8 липня. Фото: Meteoprog

У середу, 9 липня, дощі з грозами пройдуть у західних областях та на Київщині. Місцями прогнозуються град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. На решті території очікується спекотна й суха погода. Вітер буде змінних напрямків, а на Лівобережжі — переважно південно-східний, 5–10 м/с. У західних і північних регіонах температура вночі становитиме +15...+21 °С, вдень — +23...+33 °С. У центральній, південній та східній частинах країни вночі очікується +20...+25 °С, вдень — +34...+39 °С.

Погода в Україні 9 липня
Прогноз погоди в Україні на 9 липня. Фото: Meteoprog

У четвер, 10 липня, дощі збережуться на заході країни. Крім того, синоптики попереджають про грози, град та сильні пориви вітру. На решті території — період аномально спекотної та сухої погоди. У західних областях вітер буде північний, а на решті території південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря на заході вночі +13...+18 °С, вдень +15...+20 °С. В інших регіонах вночі +19...+25 °С, вдень до +39 °С.

Погода в Україні 10 липня
Прогноз погоди в Україні на 10 липня. Фото: Meteopost

У п’ятницю, 11 липня, більшість регіонів України перебуватимуть під впливом малорухомого циклону, що спричинить нестійку погоду з короткочасними дощами. Без опадів залишаться лише південні області. Вдень подекуди можливі грози, град і шквали до 17–22 м/с. У західних регіонах очікуються інтенсивні опади. Вітер змінних напрямків, 5–10 м/с. У західній частині температура повітря вночі становитиме +10...+16 °С, вдень — +14...+21 °С. На решті території нічна температура коливатиметься в межах +19...+25 °С, денна — +34...+39 °С.

Погода в Україні 11 липня
Прогноз погоди в Україні на 11 липня. Фото: Meteopost

У суботу, 12 липня, дощі з грозами будуть у західних та північно-східних областях. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, але при грозах може посилюватися до 17 м/с. Температура повітря у західній частині вночі +9...+14 °С, вдень +20...+25 °С. На решті території вночі +14...+21 °С, вдень +26...+32 °С, а у південно-східній половині до +39 °С.

У неділю, 13 липня, на сході та крайньому заході України прогнозуються короткочасні грозові дощі. В інших регіонах — переважно сухо, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. У західних областях температура вночі становитиме +10...+15 °С, вдень — +22...+27 °С. На решті території вночі буде +14…+21 °С, вдень +26...+32 °С, а у південно-східній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +39 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що 7 липня в Україні місцями температура повітря підвищиться до +36 °С.

А синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, що перша декада липня буде з коливаннями температури.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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