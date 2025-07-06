Прогноз погоды в Украине на неделю, 7-13 июля

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в течение следующей недели с 7 по 13 июля ожидается жаркой. В то же время синоптики предупреждают о грозовых дождях, местами с градом и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю 7-13 июля

В Украину придет субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья. На фоне жары будет развиваться конвективная деятельность, которая повлечет за собой осадки.

В понедельник, 7 июля, будет жарко по всей территории страны. Днем и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях ожидаются дожди с грозами, а также град и шквалы до 22 метров в секунду. На остальной территории ветер будет преимущественно южного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+22 °С, днем +29...+34 °С. В центральных, южных областях и на Закарпатье местами прогнозируют до +37 °С.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля. Фото: Meteoprog

Во вторник, 8 июля, в западных и северных областях будут грозовые ливни. Днем в западной части Украины возможны град и шквалы до 27 метров в секунду. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С, в центральных и южных областях жарче всего — до +38 °С.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля. Фото: Meteoprog

В среду, 9 июля, дожди с грозами пройдут в западных областях и на Киевщине. Местами прогнозируются град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории ожидается жаркая и сухая погода. Ветер будет переменных направлений, а на Левобережье — преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. В западных и северных регионах температура ночью составит +15...+21 °С, днем — +23...+33 °С. В центральной, южной и восточной частях страны ночью ожидается +20...+25 °С, днем — +34...+39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля. Фото: Meteoprog

В четверг, 10 июля, дожди сохранятся на западе страны. Кроме того, синоптики предупреждают о грозах, граде и сильных порывах ветра. На остальной территории — период аномально жаркой и сухой погоды. В западных областях ветер будет северный, а на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха на западе ночью +13...+18 °С, днем +15...+20 °С. В остальных регионах ночью +19...+25 °С, днем до +39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля. Фото: Meteopost

В пятницу, 11 июля, большинство регионов Украины будут находиться под влиянием малоподвижного циклона, что повлечет неустойчивую погоду с кратковременными дождями. Без осадков останутся только южные области. Днем местами возможны грозы, град и шквалы до 17-22 м/с. В западных регионах ожидаются интенсивные осадки. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. В западной части температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем — +14...+21 °С. На остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +19...+25 °С, дневная — +34...+39 °С.

Прогноз погоды в Украине на 11 июля. Фото: Meteopost

В субботу, 12 июля, дожди с грозами будут в западных и северо-восточных областях. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, но при грозах может усиливаться до 17 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С. На остальной территории ночью +14...+21 °С, днем +26...+32 °С, а в юго-восточной половине до +39 °С.

В воскресенье, 13 июля, на востоке и крайнем западе Украины прогнозируются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах — преимущественно сухо, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных областях температура ночью составит +10...+15 °С, днем — +22...+27 °С. На остальной территории ночью будет +14...+21 °С, днем +26...+32 °С, а в юго-восточной части страны столбики термометров поднимутся до +39 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что 7 июля в Украине местами температура воздуха повысится до +36 °С.

А синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, что первая декада июля будет с колебаниями температуры.