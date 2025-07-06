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Головна Метео Пекельна спека з дощами — погода від Укргідрометцентру на завтра

Пекельна спека з дощами — погода від Укргідрометцентру на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 18:25
Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 липня, від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 7 липня, очікується із сильною спекою до +36 °С. Водночас місцями прогнозуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 липня

Протягом доби буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі та грози очікуються вдень лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях.

Погода в Україні 7 липня
Прогноз погоди в Україні 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер прогнозують південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +30...+34 °С, а місцями сильна спека до +36 °С.

Пожежна небезпека

У низці областей України завтра переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Пожежна небезпека в Україні 7 липня
Пожежна небезпека в Україні 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха розповіла, яка буде погода в Україні в першу декаду липня.

А наприкінці червня Європу накрила потужна спека. Місцями температура повітря підвищилась до +42 °C.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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