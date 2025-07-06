Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 липня, від Укргідрометцентру

Пекельна спека з дощами — погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні завтра, 7 липня, очікується із сильною спекою до +36 °С. Водночас місцями прогнозуються дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 7 липня
Протягом доби буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі та грози очікуються вдень лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях.
Вітер прогнозують південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +30...+34 °С, а місцями сильна спека до +36 °С.
Пожежна небезпека
У низці областей України завтра переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха розповіла, яка буде погода в Україні в першу декаду липня.
А наприкінці червня Європу накрила потужна спека. Місцями температура повітря підвищилась до +42 °C.
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