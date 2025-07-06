Прогноз погоды в Украине на завтра 7 июля от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 7 июля, ожидается с сильной жарой до +36 °С. В то же время местами прогнозируются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 июля

В течение суток будет переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы ожидается днем только в западных, Винницкой и Житомирской областях.

Прогноз погоды в Украине 7 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер прогнозируют южного и юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +30...+34 °С, а местами сильная жара до +36 °С.

Пожарная опасность

В ряде областей Украины завтра будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 7 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, какая будет погода в Украине в первую декаду июля.

А в конце июня Европу накрыла мощная жара. Местами температура воздуха повысилась до +42 °C.