Погода в Украине 10 июля - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Жара +40°C — Диденко ошеломила прогнозом погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 10 июля, будет жаркой на большей части территории. Лишь в отдельных областях ожидаются дожди и ливни.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 10 июля
По прогнозам Диденко, самые высокие температурные показатели прогнозируются в восточных, некоторых южных и части центральных областей — там до +33...+39 °C, местами возможно повышение температуры до +40 °C.
Хотя южные области будут находиться под влиянием сильной жары, в Одесской области температура опустится до +30 °C и даже несколько ниже.
В центральных областях Украины прогнозируется значительный температурный контраст: от +25 °C в Винницкой области до +37 °C в Днепропетровской.
На севере температура воздуха будет колебаться от +25...+27 °C в Житомирской области, а до +35 °C на Сумщине.
Западные области окажутся в зоне влияния прохладного атмосферного фронта — ожидается снижение температуры до +15...+19 °C, а также дожди, грозы и местами сильные ливни.
Во второй половине дня 10 июля осадки также могут охватить Винницкую область, а к вечеру — Житомирскую и Киевскую области.
В Киеве в четверг стоит осесть на комфортные +23...+25°C.
Ранее мы писали, что в Харькове и области 10 июля ожидается сильная жара и порывы ветра 15-20 м/с.
Также мы сообщали, что на этой неделе в Украину поступит субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.
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