Погода в Украине 10 июля - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Женщины отдыхают возле фонтана во время сильной жары. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 июля, будет жаркой на большей части территории. Лишь в отдельных областях ожидаются дожди и ливни.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 10 июля

По прогнозам Диденко, самые высокие температурные показатели прогнозируются в восточных, некоторых южных и части центральных областей — там до +33...+39 °C, местами возможно повышение температуры до +40 °C.

Хотя южные области будут находиться под влиянием сильной жары, в Одесской области температура опустится до +30 °C и даже несколько ниже.

В центральных областях Украины прогнозируется значительный температурный контраст: от +25 °C в Винницкой области до +37 °C в Днепропетровской.

На севере температура воздуха будет колебаться от +25...+27 °C в Житомирской области, а до +35 °C на Сумщине.

Западные области окажутся в зоне влияния прохладного атмосферного фронта — ожидается снижение температуры до +15...+19 °C, а также дожди, грозы и местами сильные ливни.

Во второй половине дня 10 июля осадки также могут охватить Винницкую область, а к вечеру — Житомирскую и Киевскую области.

В Киеве в четверг стоит осесть на комфортные +23...+25°C.

Карта атмосферный фронтов. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы писали, что в Харькове и области 10 июля ожидается сильная жара и порывы ветра 15-20 м/с.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Украину поступит субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.