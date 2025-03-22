Погода в Киеве 23 марта — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Сильный ветер. Иллюстративное фото: открытые источники

Погода в Киеве и области завтра, 23 марта, будет теплой и ветреной. Ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 23 марта

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице и в области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от +4 °C до -1 °C, днем от +9 °C до +14 °C.

В Киеве ночью будет +1°C...+3°C, днем столбики термометров покажут +11°C...+13 °C.

Также в Киеве и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Днем 23 марта порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют на 23 марта ливни и штормовой ветер в некоторых регионах Украины.

Также мы писали, что в Украине несколько снизится температура воздуха 23 марта.