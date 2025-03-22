Погода у Києві 23 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Сильний вітер. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Погода у Києві та області завтра, 23 березня, буде теплою та вітряною. Очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода у Києві та області 23 березня

За прогнозами синоптиків, у неділю у столиці та в області опадів не очікується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +4 °C до -1 °C, вдень від +9 °C до +14 °C.

У Києві вночі буде +1°C…+3°C, вдень стовпчики термометрів покажуть +11°C…+13 °C.

Також у Києві та області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

"Вдень 23 березня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують на 23 березня зливи та штормовий вітер у деяких регіонах України.

Також ми писали, що в Україні дещо знизиться температура повітря 23 березня.