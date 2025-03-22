Прогноз погоди в Україні 23 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Зливи та штормовий вітер — де синоптики прогнозують бурю завтра
Погода в Україні завтра, 23 березня, буде вітряною та подекуди дощовою. У деяких областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 23 березня
За прогнозами синоптиків, у неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі дощі можливі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень – у західних областях, Житомирській та Вінницькій. На решті території опади не прогнозуються.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від -1 °C до +4 °C, на Закарпатті та Прикарпатті +1…+6 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C, у Карпатах буде +5…+10 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вдень 23 березня у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях осікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", — наголосили в Укргідрометцентрі.
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про зниження температури повітря в Україні 23 березня. Зокрема в Одесі сильний вітер може вплинути на комфортність перебування на вулиці.
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