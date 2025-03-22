Прогноз погоды в Украине 23 марта — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Ливни и штормовой ветер — где синоптики прогнозируют бурю завтра
Погода в Украине завтра, 23 марта, будет ветреной и местами дождливой. В некоторых областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 23 марта
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью дожди возможны на Закарпатье и Прикарпатье, днем — в западных областях, Житомирской и Винницкой. На остальной территории осадки не прогнозируются.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться от -1 °C до +4 °C, на Закарпатье и Прикарпатье +1...+6 °C. Днем воздух прогреется до +9...+14 °C, в Карпатах будет +5...+10 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Днем 23 марта в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", — отметили в Укргидрометцентре.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о снижении температуры воздуха в Украине 23 марта. В частности в Одессе сильный ветер может повлиять на комфортность пребывания на улице.
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