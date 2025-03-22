Прогноз погоды в Украине 23 марта — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина держит зонтик во время урагана. Фото иллюстративное: senfil.net

Погода в Украине завтра, 23 марта, будет ветреной и местами дождливой. В некоторых областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 23 марта

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью дожди возможны на Закарпатье и Прикарпатье, днем — в западных областях, Житомирской и Винницкой. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -1 °C до +4 °C, на Закарпатье и Прикарпатье +1...+6 °C. Днем воздух прогреется до +9...+14 °C, в Карпатах будет +5...+10 °C.

Прогноз погоды на 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 23 марта в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", — отметили в Укргидрометцентре.

Предупреждение о сильных порывах ветра 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о снижении температуры воздуха в Украине 23 марта. В частности в Одессе сильный ветер может повлиять на комфортность пребывания на улице.