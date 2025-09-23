Магнитные бури 23 сентября — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 23 сентября, не ожидается на Земле. Сейчас зафиксировано более 60 солнечных пятен.

Магнитные бури 23 сентября

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце произошло пять вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю.

А вспышки M-класса являются средними из крупных. Известно, что М1,5 может вызвать незначительный уровень радиопомех и солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой. Вероятны вспышки М-класса.

Солнечная активность на 23 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 61

Как подготовиться к периоду магнитных бурь:

следите за графиком сна и отдыха;

отложите интенсивные тренировки и важные стрессовые дела;

ешьте больше свежих овощей, фруктов, богатых магнием и калием, избегайте жирного и тяжелого;

людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми проблемами стоит иметь под рукой лекарства и регулярно измерять давление;

пейте достаточно воды;

избегайте стресса;

уменьшите время перед экранами;

магнитные бури могут влиять на концентрацию, поэтому стоит избегать рискованных поездок.

