Магнитные бури 23 сентября — чего ожидать метеозависимым

Возможен солнечный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь во вторник, 23 сентября, не ожидается на Земле. Сейчас зафиксировано более 60 солнечных пятен.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 сентября
В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце произошло пять вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю.
А вспышки M-класса являются средними из крупных. Известно, что М1,5 может вызвать незначительный уровень радиопомех и солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой. Вероятны вспышки М-класса.
Солнечная активность на 23 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 61
Как подготовиться к периоду магнитных бурь:
- следите за графиком сна и отдыха;
- отложите интенсивные тренировки и важные стрессовые дела;
- ешьте больше свежих овощей, фруктов, богатых магнием и калием, избегайте жирного и тяжелого;
- людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми проблемами стоит иметь под рукой лекарства и регулярно измерять давление;
- пейте достаточно воды;
- избегайте стресса;
- уменьшите время перед экранами;
- магнитные бури могут влиять на концентрацию, поэтому стоит избегать рискованных поездок.
