Главная Метео Возможен солнечный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможен солнечный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 11:43
Магнитные бури 23 сентября — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 23 сентября, не ожидается на Земле. Сейчас зафиксировано более 60 солнечных пятен.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 23 сентября

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце произошло пять вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю.

А вспышки M-класса являются средними из крупных. Известно, что М1,5 может вызвать незначительный уровень радиопомех и солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой. Вероятны вспышки М-класса.

Магнітні бурі 23 вересня
Головная боль. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 23 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 61

Как подготовиться к периоду магнитных бурь:

  • следите за графиком сна и отдыха;
  • отложите интенсивные тренировки и важные стрессовые дела;
  • ешьте больше свежих овощей, фруктов, богатых магнием и калием, избегайте жирного и тяжелого;
  • людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми проблемами стоит иметь под рукой лекарства и регулярно измерять давление;
  • пейте достаточно воды;
  • избегайте стресса;
  • уменьшите время перед экранами;
  • магнитные бури могут влиять на концентрацию, поэтому стоит избегать рискованных поездок.

Напомним, синоптик Наталья Диденко объяснила, как изменение погоды влияет на самочувствие метеозависимых людей.

Кроме того, после завершения летнего периода в Украине может начаться "бабье лето". В то же время спрогнозировать точную дату невозможно.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
