Магнітні бурі 23 вересня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у вівторок, 23 вересня, не очікується на Землі. Наразі зафіксовано понад 60 сонячних плям.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 23 вересня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося пʼять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

А спалахи M-класу є середніми з великих. Відомо, що М1,5 може викликати незначний рівень радіоперешкод та сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою. Ймовірні спалахи М-класу.

Головний біль. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 23 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 61

Як підготуватися до періоду магнітних бур:

слідкуйте за графіком сну та відпочинку;

відкладіть інтенсивні тренування та важливі стресові справи;

їжте більше свіжих овочів, фруктів, багатих на магній та калій, уникайте жирного та важкого;

людям із гіпертонією чи серцево-судинними проблемами варто мати під рукою ліки та регулярно вимірювати тиск;

пийте достатньо води;

уникайте стресу;

зменште час перед екранами;

магнітні бурі можуть впливати на концентрацію, тому варто уникати ризикованих поїздок.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснила, як зміна погоди впливає на самопочуття метеозалежних людей.

Крім того, після завершення літнього періоду в Україні може розпочатися "бабине літо". Водночас спрогнозувати точну дату неможливо.