Головна Метео Можливий сонячний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Можливий сонячний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:43
Магнітні бурі 23 вересня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у вівторок, 23 вересня, не очікується на Землі. Наразі зафіксовано понад 60 сонячних плям.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 23 вересня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося пʼять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

А спалахи M-класу є середніми з великих. Відомо, що М1,5 може викликати незначний рівень радіоперешкод та сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою. Ймовірні спалахи М-класу.

Магнітні бурі 23 вересня
Головний біль. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 23 вересня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 61

Як підготуватися до періоду магнітних бур:

  • слідкуйте за графіком сну та відпочинку;
  • відкладіть інтенсивні тренування та важливі стресові справи;
  • їжте більше свіжих овочів, фруктів, багатих на магній та калій, уникайте жирного та важкого;
  • людям із гіпертонією чи серцево-судинними проблемами варто мати під рукою ліки та регулярно вимірювати тиск;
  • пийте достатньо води;
  • уникайте стресу;
  • зменште час перед екранами;
  • магнітні бурі можуть впливати на концентрацію, тому варто уникати ризикованих поїздок.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснила, як зміна погоди впливає на самопочуття метеозалежних людей.

Крім того, після завершення літнього періоду в Україні може розпочатися "бабине літо". Водночас спрогнозувати точну дату неможливо.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
