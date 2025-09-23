Магнітні бурі 23 вересня — чого очікувати метеозалежним

Можливий сонячний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у вівторок, 23 вересня, не очікується на Землі. Наразі зафіксовано понад 60 сонячних плям.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 вересня
Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося пʼять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.
А спалахи M-класу є середніми з великих. Відомо, що М1,5 може викликати незначний рівень радіоперешкод та сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою. Ймовірні спалахи М-класу.
Сонячна активність на 23 вересня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 61
Як підготуватися до періоду магнітних бур:
- слідкуйте за графіком сну та відпочинку;
- відкладіть інтенсивні тренування та важливі стресові справи;
- їжте більше свіжих овочів, фруктів, багатих на магній та калій, уникайте жирного та важкого;
- людям із гіпертонією чи серцево-судинними проблемами варто мати під рукою ліки та регулярно вимірювати тиск;
- пийте достатньо води;
- уникайте стресу;
- зменште час перед екранами;
- магнітні бурі можуть впливати на концентрацію, тому варто уникати ризикованих поїздок.
