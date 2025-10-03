Видео
Главная Метео Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:19
Магнитные бури 3 октября — прогноз и возможные последствия
Головная боль. Фото: Tulsa ER &amp; Hospital

В пятницу, 3 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Читайте также:

Об этом сообщил Meteoprog.

Солнечная активность и прогноз

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и две вспышки класса М1,2.

Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 3 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
  • Количество солнечных пятен — 57.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, что октябрь 2025 года будет более стабильным к магнитным бурям.

А сегодня, 3 октября, некоторые регионы накроет снег с дождем.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
