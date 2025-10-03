Магнитные бури 3 октября — прогноз и возможные последствия

Головная боль. Фото: Tulsa ER & Hospital

В пятницу, 3 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщил Meteoprog.

Солнечная активность и прогноз

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и две вспышки класса М1,2.

Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 3 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 57.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, что октябрь 2025 года будет более стабильным к магнитным бурям.

А сегодня, 3 октября, некоторые регионы накроет снег с дождем.