Магнітні бурі 3 жовтня — прогноз і можливі наслідки

У п’ятницю, 3 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомив Meteoprog.
Сонячна активність і прогноз
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С та два спалахи класу М1,2.
Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
"Очікується, що в п’ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 3 жовтня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.
- Кількість сонячних плям — 57.
Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
