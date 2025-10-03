Магнітні бурі 3 жовтня — прогноз і можливі наслідки

Головний біль. Фото: Tulsa ER & Hospital

У п’ятницю, 3 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомив Meteoprog.

Сонячна активність і прогноз

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С та два спалахи класу М1,2.

Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

"Очікується, що в п’ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 3 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.

Кількість сонячних плям — 57.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, що жовтень 2025 року буде стабільнішим до магнітніх бур.

А сьогодні, 3 жовтня, деякі регіони накриє сніг з дощем.