Прогноз магнитных бурь на 29 сентября

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 29 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако возможен солнечный радиационный шторм, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М6,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность на 29 сентября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 45.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

