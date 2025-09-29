Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:20
Прогноз магнитных бурь на 29 сентября
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 29 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако возможен солнечный радиационный шторм, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М6,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность на 29 сентября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 45.
Магнітні бурі 29 вересня
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы сообщали, в какие дни в сентябре магнитные бури будут негативно влиять на людей.

А синоптики спрогнозировали, какой будет погода в течение октября этого года — ожидать ли первых заморозков.

здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации