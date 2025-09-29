Прогноз магнитных бурь на 29 сентября

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 29 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако возможен солнечный радиационный шторм, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Магнитные бури 29 сентября
В понедельник, 29 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М6,4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной.
Солнечная активность на 29 сентября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 45.
Влияют ли магнитные бури на здоровье
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
