Головна Метео Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:20
Прогноз магнітних бур на 29 вересня
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У понеділок, 29 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 29 вересня

У понеділок, 29 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С та один спалах класу М6,4. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною. 

Сонячна активність на 29 вересня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 45.
Магнітні бурі 29 вересня
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми повідомляли, в які дні у вересні магнітні бурі будуть негативно впливати на людей.

А синоптики спрогнозували, якою буде погода протягом жовтня цього року — чи очікувати перших заморозків.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
