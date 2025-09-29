Прогноз магнітних бур на 29 вересня

Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 29 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 29 вересня
У понеділок, 29 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С та один спалах класу М6,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною.
Сонячна активність на 29 вересня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 45.
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
