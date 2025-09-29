Прогноз магнітних бур на 29 вересня

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У понеділок, 29 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітні бурі 29 вересня

У понеділок, 29 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С та один спалах класу М6,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною.

Сонячна активність на 29 вересня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 45.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

