Магнитные бури 5 ноября — прогноз для метеозависимых

Мужчина чувствует головную боль. Фото: Freepik

На Земле во вторник, 5 ноября, значительных магнитных бурь не ожидается. Однако из-за вспышек на Солнце возможен радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и семь вспышек класса М, самой большой из которых стала вспышка М3,8.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Солнечная активность на 5 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 108.

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, несколько дней назад синоптики опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь. В текущем месяце ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний.

Кроме того, 5 ноября в некоторых областях будет мокрый снег и сильный туман.