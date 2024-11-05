Магнітні бурі 5 листопада — прогноз для метеозалежних

Чоловік відчуває головний біль. Фото: Freepik

На Землі у вівторок, 5 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак через спалахи на Сонці можливий радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та сім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М3,8.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Сонячна активність на 5 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 108.

Фахівці зазначають, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, кілька днів тому синоптики опублікували календар магнітних бур на листопад. Цього місяця очікується кілька потужних геомагнітних коливань.

Крім того, 5 листопада в деяких областях буде мокрий сніг та сильний туман.