Магнітні бурі 5 листопада — прогноз для метеозалежних

Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у вівторок, 5 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак через спалахи на Сонці можливий радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 5 листопада
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та сім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М3,8.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 5 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 108.
Фахівці зазначають, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Нагадаємо, кілька днів тому синоптики опублікували календар магнітних бур на листопад. Цього місяця очікується кілька потужних геомагнітних коливань.
Крім того, 5 листопада в деяких областях буде мокрий сніг та сильний туман.
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