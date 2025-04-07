Магнитные бури 7 апреля - как спастись от головной боли

Возможен радиационный шторм — магнитные бури сегодня
В понедельник, 7 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитная буря 7 апреля
За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка М1 — вспышки второго типа являются средними из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также вероятен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, прогнозируется умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 7 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, Карпаты замело аномальным снегом — в ГСЧС показали видео непогоды.
Ранее синоптики сообщили о холодной погоде в Украине на этой неделе.
Читайте Новини.LIVE!