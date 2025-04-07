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Возможен радиационный шторм — магнитные бури сегодня

7 апреля 2025 11:35
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 7 апреля - как спастись от головной боли
Женщина страдает из-за мигрени. Иллюстративное фото: Shutterstock
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 7 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка М1 — вспышки второго типа являются средними из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также вероятен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, прогнозируется умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 7 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 53.
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Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, Карпаты замело аномальным снегом — в ГСЧС показали видео непогоды.

Ранее синоптики сообщили о холодной погоде в Украине на этой неделе.

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