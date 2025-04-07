Магнитные бури 7 апреля - как спастись от головной боли

Женщина страдает из-за мигрени. Иллюстративное фото: Shutterstock

В понедельник, 7 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитная буря 7 апреля

За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка М1 — вспышки второго типа являются средними из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также вероятен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, прогнозируется умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 7 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 53.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

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