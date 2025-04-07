Магнітні бурі 7 квітня — як врятуватися від головного болю

Жінка страждає через мігрені. Ілюстративне фото: Shutterstock

У понеділок, 7 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітна буря 7 квітня

За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах М1 — спалахи другого типу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також вірогідний сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, прогнозується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 7 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 53.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

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