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Можливий радіаційний шторм — магнітні бурі сьогодні

7 квітня 2025 11:35
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 7 квітня — як врятуватися від головного болю
Жінка страждає через мігрені. Ілюстративне фото: Shutterstock
Світлана Силенко - Редактор

 У понеділок, 7 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах М1 — спалахи другого типу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також вірогідний сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, прогнозується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 7 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 53.
Чому болить голова 7 квітня - магнітні бурі
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, Карпати замело аномальним снігом — у ДСНС показали відео негоди.

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