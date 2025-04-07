Магнітні бурі 7 квітня — як врятуватися від головного болю

Можливий радіаційний шторм — магнітні бурі сьогодні
У понеділок, 7 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітна буря 7 квітня
За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах М1 — спалахи другого типу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також вірогідний сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, прогнозується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 7 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 53.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
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