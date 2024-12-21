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Возможен радиационный шторм — магнитные бури 21 декабря

21 декабря 2024 10:15
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 21 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня
Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в субботу, 21 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 декабря

За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М3,7. Такие вспышки сильно не влияют на Землю. Вспышка М3,7 может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойно. Прогнозируют низкую солнечную активность с вероятностью вспышек класса M.

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У девушки головная боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 21 декабря

  • возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 25.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому для уменьшения симптомов рекомендуют следовать ряду советов:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • выделить время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, произошедшей почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было наблюдать даже на экваторе.

А синоптики спрогнозировали, какую погоду ждать украинцам в разных областях на Рождество.

погода космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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