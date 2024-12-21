Магнитные бури 21 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Возможен радиационный шторм — магнитные бури 21 декабря
На Земле в субботу, 21 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 декабря
За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М3,7. Такие вспышки сильно не влияют на Землю. Вспышка М3,7 может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойно. Прогнозируют низкую солнечную активность с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 21 декабря
- возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 25.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому для уменьшения симптомов рекомендуют следовать ряду советов:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- выделить время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, произошедшей почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было наблюдать даже на экваторе.
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