Магнитные бури 21 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле в субботу, 21 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 21 декабря

За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М3,7. Такие вспышки сильно не влияют на Землю. Вспышка М3,7 может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойно. Прогнозируют низкую солнечную активность с вероятностью вспышек класса M.

У девушки головная боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 21 декабря

возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 25.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому для уменьшения симптомов рекомендуют следовать ряду советов:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

выделить время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, произошедшей почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было наблюдать даже на экваторе.

А синоптики спрогнозировали, какую погоду ждать украинцам в разных областях на Рождество.