Магнітні бурі 21 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у суботу, 21 грудня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 грудня

За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М3,7. Такі спалахи сильно не впливають на Землю. Спалах М3,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Прогнозують низьку сонячну активністю з ймовірністю спалахів класу M.

Дівчина має головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 21 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 25.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, тому для зменшення симптомів рекомендують дотримуватися низки порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

виділити час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, вчені зробили нове відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, що сталася майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво можна було б спостерігати навіть на екваторі.

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