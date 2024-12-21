Магнітні бурі 21 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Можливий радіаційний шторм — магнітні бурі 21 грудня
На Землі у суботу, 21 грудня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 грудня
За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М3,7. Такі спалахи сильно не впливають на Землю. Спалах М3,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Прогнозують низьку сонячну активністю з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 21 грудня
- можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 25.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, тому для зменшення симптомів рекомендують дотримуватися низки порад:
- відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- виділити час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.
Нагадаємо, вчені зробили нове відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, що сталася майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво можна було б спостерігати навіть на екваторі.
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