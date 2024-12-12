Погода в Украине завтра 13 декабря - подробный прогноз погоды на пятницу от синоптиков

Женщина гуляет по снежным улицам. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 декабря, ожидается ветреная и с морозами. Синоптики предупреждают о небольших осадках и гололедице.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталья Диденко.

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Прогноз Укргидрометцентра на 13 декабря

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидаются небольшие осадки ночью, а также порывы ветра 15-20 м/с, кроме запада Украины.

Столбики термометров ночью опустятся от 3 до 8°С мороза, а днем от -1 до -6°С.

"В южной части и в Закарпатье около 0°С; на высокогорье Карпат ночью 5-10°С мороза, днем 2-7°С мороза", — говорится в сообщении.

Также предупреждают об гололедице на дорогах.

Прогноз погоды в Украине завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко на завтра

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра у Украины будет бушевать антициклон Ernst, который принесет с собой ветреные морозные массы.

По словам Диденко, 13 декабря в Украине значительно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -2...-7 °С, а днем столбики термометров покажут -1...-6 °С.

Впрочем, в столице, отмечает синоптик, в пятницу будет солнечно и без осадков. Впрочем, ожидается сильный ветер и морозы до -6 °С.

Погода на 13 декабря. Фото: Метеопрог

Напомним, ранее мы писали, что до конца этой недели в Украине будет наблюдаться аномальная температура, а на территории страны будут идти осадки в виде мокрого снега.

Как известно, синоптики отмечали, что в период рождественско-новогодних праздников погода в Украине будет без осадков.