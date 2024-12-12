Погода в Украине завтра 13 декабря - подробный прогноз погоды на пятницу от синоптиков

Морозы, ветер и опасность на дорогах — погода в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 13 декабря, ожидается ветреная и с морозами. Синоптики предупреждают о небольших осадках и гололедице.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталья Диденко.
Прогноз Укргидрометцентра на 13 декабря
По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидаются небольшие осадки ночью, а также порывы ветра 15-20 м/с, кроме запада Украины.
Столбики термометров ночью опустятся от 3 до 8°С мороза, а днем от -1 до -6°С.
"В южной части и в Закарпатье около 0°С; на высокогорье Карпат ночью 5-10°С мороза, днем 2-7°С мороза", — говорится в сообщении.
Также предупреждают об гололедице на дорогах.
Погода от Наталки Диденко на завтра
Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра у Украины будет бушевать антициклон Ernst, который принесет с собой ветреные морозные массы.
По словам Диденко, 13 декабря в Украине значительно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -2...-7 °С, а днем столбики термометров покажут -1...-6 °С.
Впрочем, в столице, отмечает синоптик, в пятницу будет солнечно и без осадков. Впрочем, ожидается сильный ветер и морозы до -6 °С.
Напомним, ранее мы писали, что до конца этой недели в Украине будет наблюдаться аномальная температура, а на территории страны будут идти осадки в виде мокрого снега.
Как известно, синоптики отмечали, что в период рождественско-новогодних праздников погода в Украине будет без осадков.
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