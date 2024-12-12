Погода в Україні завтра 13 грудня - детальний прогноз погоди на п'ятницю від синоптиків

Жінка гуляє засніженими вулицями. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 грудня, очікується вітряна та з морозами. Синоптики попереджають про невеликі опади та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Прогноз Укргідрометцентру на 13 грудня

За даними Укргідрометцентру завтра в Україні очікуються невеликі опади вночі, а також пориви вітру 15-20 м/с, крім заходу України.

Стовпчики термометрів вночі опустяться від -3 °С до -8 °С, а вдень — від -1°С до -6 °С.

"У південній частині та на Закарпатті близько 0 °С; на високогір'ї Карпат вночі -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С", — йдеться у повідомленні.

Також попереджають про ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди в Україні завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко на завтра

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра в України вируватиме антициклон Ernst, який принесе з собою вітряні морозні маси.

За словами Діденко 13 грудня в Україні значно похолоднішає. Вночі температура повітря опуститься -2...-7 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть -1...-6 °С.

У столиці, зазначає синоптик, у п'ятницю буде сонячно та без опадів. Втім, очікується сильний вітер та морози до -6 °С.

Погода на 13 грудня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, раніше ми писали, що до кінця цього тижня в Україні спостерігатиметься аномальна температура, а на території країни йтимуть опади у вигляді мокрого снігу.

Як відомо, синоптики зазначали, що у період різдвяно-новорічних свят погода в Україні буде без опадів.