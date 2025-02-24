Погода в Украине 25 февраля — ожидаются морозы в большинстве областей

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 25 февраля, еще будет морозная погода, но осадков на большинстве территории не будет. Столбики термометров будут колебаться в пределах -16...+7 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 25 февраля от Укргидрометцентра

Завтра в Украине прогнозируют небольшую облачность, осадки будут только в восточных областях: там местами пройдет небольшой снег. В то же время ожидается гололедица на дорогах всех регионов, кроме запада и юга.

По словам синоптиков, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. А температура воздуха составит:

ночью -13...-8 °С, на западе, юго-западе и в Крыму -8...-3 °С, на северо-востоке до -16 °С;

днем -2...+3 °С, в западных, юго-западных областях и Крыму +2...+7 °С, а на Левобережье — -7...-2 °С.

На Киевщине завтра будет небольшая облачность, без осадков, а на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет в пределах:

ночью -13...-8 °С;

днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью прогнозируют -10...-8 °С, днем до +1...+3 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 25 февраля от Диденко

А синоптик Наталья Диденко отметила, что во вторник не ожидается осадков, но в Украине вскоре понемногу начнет теплеть.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Ночью в восточных областях ожидается -16...-10 °С, а в большинстве областей -12...-7 °С, на западе -8...2 °С.

Днем на Левобережье температура будет держаться на уровне -7...-2 °С, а в западных областях поднимется до +3...+8 °С.

В то же время в Киеве осадков завтра не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах -10...-8 °С, днем потеплеет до 0 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что последняя неделя зимы в Украине будет холодной.

А Диденко ранее сообщала о постепенном потеплении в Украине уже с 25 февраля.