Погода в Україні 25 лютого — очікуються морози у більшості областей

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 25 лютого, ще буде морозна погода, але опадів на більшості території не буде. Стовпчики термометрів будуть коливатися в межах -16...+7 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди на 25 лютого від Укргідрометцентру

Завтра в Україні прогнозують невелику хмарність, опади будуть лише у східних областях: там місцями пройде невеликий сніг. Водночас очікується ожеледиця на дорогах всіх регіонів, окрім заходу та півдня.

За словами синоптиків, вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. А температура повітря становитиме:

вночі -13...-8 °С, на заході, південному заході та в Криму -8...-3 °С, на північному сході до -16 °С;

вдень -2...+3 °С, в західних, південно-західних областях та Криму +2...+7 °С, а на Лівобережжі — -7...-2 °С.

На Київщині завтра буде невелика хмарність, без опадів, а на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря буде в межах:

вночі -13...-8 °С;

вдень -2...+3 °С.

У Києві вночі прогнозують -10...-8 °С, вдень до +1...+3 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 25 лютого від Діденко

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що у вівторок не очікується опадів, але в Україні незабаром потроху почне теплішати.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Вночі у східних областях очікується -16...-10 °С, а у більшості областей -12...-7 °С, на заході -8...2 °С.

Вдень на Лівобережжі температура триматиметься на рівні -7...-2 °С, а у західних областях підійметься до +3...+8 °С.

Водночас у Києві опадів завтра не очікується. Вночі температура повітря буде в межах -10...-8 °С, вдень потепліє до 0 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що останній тиждень зими в Україні буде холодним.

А Діденко раніше повідомляла про поступове потепління в Україні вже з 25 лютого.