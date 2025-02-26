Погода в Украине 27 февраля — прогноз погоды на завтра

Люди зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 27 февраля, погода будет холодной. Кое-где возможен мороз до -16 °C и гололедица. Несмотря на это в некоторые регионы все же придет потепление.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 27 февраля

Холоднее всего завтра, 27 февраля, будет на северо-востоке и востоке страны. Ночью там ожидается -11...-16 °C, а днем 0...-5 °C. В областях на западе Украины ночью синоптики прогнозируют 0...-5 °C, а днем ожидается -5...-10 °C.

Ветер в четверг будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами ожидается гололедица.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 27 февраля. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Диденко на 27 февраля

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг, 27 февраля, теплее всего в Украине будет на западной части. Днем там ожидается +5...+11 °C. Холоднее всего будет на востоке — -2...-6 °C.

Ночью все же еще будет морозно. Диденко прогнозирует -5...-15 °C на востоке и -1...-6 °C на западе страны. Осадков 27 февраля в Украине не ожидается. И все же небо могут затянуть облака.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 27 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 27 ноября погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Из-за этого сильных осадков не ожидается.

Синоптик Наталья Диденко также назвала области, откуда отступят морозы. И первые дни вести все же будут зимними, ожидается снег.