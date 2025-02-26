Погода в Україні 27 лютого — прогноз погоди на завтра

Морози не відступають — прогноз погоди в Україні на завтра
В Україні у четвер, 27 лютого, погода буде холодною. Подекуди можливий мороз до -16 °C та ожеледиця. Попри це у деякі регіони все ж прийде потепління.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 лютого
Найхолодніше завтра, 27 лютого, буде на північному сході та сході країни. Вночі там очікується -11...-16 °C, а вдень 0...-5 °C. В областях на заході України вночі синоптики прогнозують 0...-5 °C, а вдень очікується -5...-10 °C.
Вітер в четвер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями очікується ожеледиця.
Прогноз погоди від Діденко на 27 лютого
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 27 лютого, найтепліше в Україні буде на західній частині. Вдень там очікується +5...+11 °C. Найхолодніше буде на сході — -2...-6 °C.
Вночі все ж ще буде морозно. Діденко прогнозує -5...-15 °C на сході та -1...-6 °C на заході країни. Опадів 27 лютого в Україні не очікується. Та все ж небо можуть затягнути хмари.
Нагадаємо, 27 листопада погоду визначатиме область високого атмосферного тиску. Через це сильних опадів не очікується.
Синоптик Наталка Діденко також назвала області, звідки відступлять морози. Та перші дні вести все ж будуть зимовими, очікується сніг.
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