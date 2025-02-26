Погода в Україні 27 лютого — прогноз погоди на завтра

Люди взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 27 лютого, погода буде холодною. Подекуди можливий мороз до -16 °C та ожеледиця. Попри це у деякі регіони все ж прийде потепління.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 лютого

Найхолодніше завтра, 27 лютого, буде на північному сході та сході країни. Вночі там очікується -11...-16 °C, а вдень 0...-5 °C. В областях на заході України вночі синоптики прогнозують 0...-5 °C, а вдень очікується -5...-10 °C.

Вітер в четвер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями очікується ожеледиця.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 лютого. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Діденко на 27 лютого

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 27 лютого, найтепліше в Україні буде на західній частині. Вдень там очікується +5...+11 °C. Найхолодніше буде на сході — -2...-6 °C.

Вночі все ж ще буде морозно. Діденко прогнозує -5...-15 °C на сході та -1...-6 °C на заході країни. Опадів 27 лютого в Україні не очікується. Та все ж небо можуть затягнути хмари.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 листопада погоду визначатиме область високого атмосферного тиску. Через це сильних опадів не очікується.

Синоптик Наталка Діденко також назвала області, звідки відступлять морози. Та перші дні вести все ж будуть зимовими, очікується сніг.