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Морозы до -8 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

24 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 декабря, дали синоптики. Будет блачно. В большинстве западных, северных и Винницкой областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. На Левобережье ночью и в первой половине дня туман.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 24 декабря

Какая погода будет в Украине 24 декабря
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 5–10 м/с, однако на Закарпатье и в Карпатах днем его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью будет +3...-2 °С, а днем от 0 °С до +5 °С. На юге страны ночью ожидается +1...+6 °С, а днем +5...+10 °С, в Крыму до 14 °С. На высокогорье Карпат небольшой снег, температура ночью -3...-8 °С, а днем около 0 °С.

Карта температур на 24 декабря
Карта температур в Украине от Meteopost.ua

В Киевской области будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Скорость преимущественно северо-восточного ветра будет 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -2...+3°С, а днем от 0 °С до +5 °С. В Киеве ночная температура будет около 0 °С, а дневная — +1...+3 °С.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

Гидрометеорологические явления 24 декабря
Карта "Гидрометеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью и в первой половине дня на Левобережье будет туман, поэтому видимость составит 200–500 метров. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 декабря в течение дня температура воздуха будет +2...+4 °С, в центральных, южных и юго-восточных областях — +4...+9 °С, а в Крыму — до +10 ...+15 °С. Прохладно будет только на западе страны. Там столбики термометров опустятся до -1...+2 °С и ожидается мокрый снег, который к вечеру может дойти до Житомирской и Черниговской областей. На остальной территории страны осадков не будет. Ветер восточного направления будет умеренным, однако на юге порывистым.

В Киеве 24 декабря без осадков. Ночная температура будет составлять около 0 °С, а дневная — +2...+4 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, неделя с 23 по 29 декабря в Украине будет облачной и холодной. Во многих областях пройдут дожди с мокрым снегом.

Также мы сообщали, какая погода будет в Украине этой зимой. Синоптики отмечают, что самые низкие температуры воздуха ожидаются в январе.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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