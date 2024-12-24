Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. У більшості західних, північних і Вінницькій областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів. На Лівобережжі вночі та в першій половині дня туман.

Про це в понеділок, 23 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 24 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме зі сходу та північного сходу зі швидкістю 5–10 м/с, однак на Закарпатті та в Карпатах удень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі буде +3...-2 °С, а вдень від 0 °С до +5 °С. На півдні країни вночі очікується +1...+6 °С, а вдень +5...+10 °С, у Криму — до 14 °С. На високогір'ї Карпат невеликий сніг, температура вночі -3...-8 °С, а вдень близько 0 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.ua

На Київщині буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Швидкість переважно північно-східного вітру будет 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -2...+3 °С, а вдень — від 0 °С до +5 °С. У Києві нічна температура становитиме близько 0 °С, а денна — +1...+3 °С.

Попередження про гідрометеорологічні явища

Карта "Гідрометеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі та в першій половині дня на Лівобережжі буде туман, через це видимість становитиме 200–500 метрів. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 грудня впродовж дня температура повітря становиме +2...+4 °С, у центральних, південних і південно-східних областях — +4...+9 °С, а у Криму — до +10...+15 °С. Прохолодно буде лише на заході країни. Там стовпчики термометрів опустяться до -1...+2 °С та очікується мокрий сніг, який увечері може дійти до Житомирської та Чернігівської областей. На решті території країни опадів не буде. Вітер східного напрямку буде помірним, однак на півдні поривчастим.

У Києві 24 грудня без опадів. Нічна температура становитиме близько 0 °С, а денна — +2...+4 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, тиждень із 23 по 29 грудня в Україні буде хмарним і холодним. У багатьох областях пройдуть дощі з мокрим снігом.

Також ми повідомляли, яка погода буде в Україні цієї зими. Синоптики зазначають, що найнижчі температури повітря очікуються в січні.