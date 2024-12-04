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Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

4 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 4 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на среду, 4 декабря, дали синоптики. Будет облачно, но без осадков.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 4 декабря
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром на западе и северо-востоке страны местами туман. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью 0...-5 °С. Днем столбики термометров поднимутся до -2...+3 °С. В южных и западных областях ночью будет около 0 °С, днем 0…+5 °С, а в Крыму — до +9 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, а днем около 0 °С.

Температура в Украине 4 декабря
Карта температур от Meteopost

В Киевской области облачно, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до 0...-5 °С, а днем будет составлять -2...+3 °С. В столице ночью будет -1...-3 °С, а днем около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 4 декабря, существенных осадков в Украине не предполагается, однако вместо них ожидаются туманы, которые будут ухудшать видимость.

Тихий ветер будет дуть с юго-восточного направления. Ночью температура снизится до 0...-4 °С. Может быть скользко. В течение дня ожидается температура от -2 °С до +4 °С, в Крыму +4...+6 °С, а на юге Крыма до +6...+10 °С.

В Киеве без существенных осадков. Ночью -1...-3 °С, а днем около 0 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в среду, 4 декабря, будет опасно на дорогах. Из-за тумана ухудшится видимость.

Напомним, по прогнозу синоптиков, первая неделя зимы в Украине из-за антициклона будет сухой. Правда, во второй половине недели небольшие осадки все же возможны. Местами будут туманы и образуется изморозь.

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