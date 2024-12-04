Прогноз погоди в Україні на середу, 4 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 4 грудня, надали синоптики. Буде хмарно, але без опадів.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 4 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на заході та північному сході країни місцями туман. Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі 0...-5 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до -2...+3 °С. У південних і західних областях уночі буде близько 0 °С, удень 0...+5, а у Криму — до +9 °С. У Карпатах уночі -5...-10 °С, а вдень близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost

На Київщині хмарно, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...-5 °С, а вдень становитиме -2...+3 °С. У столиці вночі буде -1...-3 °С, а вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 4 грудня, істотних опадів в Україні не передбачається, однак замість них очікуються тумани, які погіршуватимуть видимість.

Тихий вітер дутиме з південно-східного напрямку. Уночі температура знизиться до 0...-4 °С. Може бути слизько. Протягом дня очікується температура від -2 °С до +4 °С, у Криму +4...+6 °С, а на півдні Криму до +6...+10 °С.

У Києві без істотних опадів. Уночі -1...-3 °С, а вдень близько 0 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в середу, 4 грудня, буде небезпечно на дорогах. Через туман погіршиться видимість.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, перший тиждень зими в Україні через антициклон буде сухим. Щоправда, у другій половині тижня невеликі опади все ж таки можливі. Місцями будуть тумани й утвориться паморозь.