Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні arrow

Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

4 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на середу, 4 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 4 грудня, надали синоптики. Буде хмарно, але без опадів.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 4 грудня

Погода в Україні 4 грудня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на заході та північному сході країни місцями туман. Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі 0...-5 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до -2...+3 °С. У південних і західних областях уночі буде близько 0 °С, удень 0...+5, а у Криму — до +9 °С. У Карпатах уночі -5...-10 °С, а вдень близько 0 °С.

Температура в Україні 4 грудня
Карта температур від Meteopost

На Київщині хмарно, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...-5 °С, а вдень становитиме -2...+3 °С. У столиці вночі буде -1...-3 °С, а вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 4 грудня, істотних опадів в Україні не передбачається, однак замість них очікуються тумани, які погіршуватимуть видимість.

Тихий вітер дутиме з південно-східного напрямку. Уночі температура знизиться до 0...-4 °С. Може бути слизько. Протягом дня очікується температура від -2 °С до +4 °С, у Криму +4...+6 °С, а на півдні Криму до +6...+10 °С.

У Києві без істотних опадів. Уночі -1...-3 °С, а вдень близько 0 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в середу, 4 грудня, буде небезпечно на дорогах. Через туман погіршиться видимість.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, перший тиждень зими в Україні через антициклон буде сухим. Щоправда, у другій половині тижня невеликі опади все ж таки можливі. Місцями будуть тумани й утвориться паморозь.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — коли надійдуть гроші

05:47 Чоловікам за кордоном подвоюють штрафи за неявку до ТЦК — які дії

05:23 Люксембург виступив проти вступу України до НАТО

05:05 Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 У Рязані пролунали вибухи в районі авіабази

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

04:30 В Україні 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на облік

03:34 У Київській області знову оголосили повітряну тривогу

03:26 На фронті потрібні люди для передачі даних — вакансія в "Азов"

03:25 Росіяни скаржаться на вибухи у Новоросійську

02:35 У Польщі на ярмарку стався скандал через проросійських монахинь

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — коли надійдуть гроші

05:47 Чоловікам за кордоном подвоюють штрафи за неявку до ТЦК — які дії

05:23 Люксембург виступив проти вступу України до НАТО

05:05 Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 У Рязані пролунали вибухи в районі авіабази

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

04:30 В Україні 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на облік

03:34 У Київській області знову оголосили повітряну тривогу

03:26 На фронті потрібні люди для передачі даних — вакансія в "Азов"

03:25 Росіяни скаржаться на вибухи у Новоросійську

02:35 У Польщі на ярмарку стався скандал через проросійських монахинь

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

Text

00:00 Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету