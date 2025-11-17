Прогноз погоды на 18 ноября - Диденко рассказала, где будет дождь и снег

Снег. Фото: УНИАН

Во вторник, 18 ноября, в Украине ожидается холодная погода. В некоторых регионах возможны дожди, а в Карпатах — мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 18 ноября

В дневные часы максимальная температура воздуха составит лишь +3...+8 °С. В то же время теплее будет на юге, востоке и в Днепропетровской области — здесь термометры покажут от +12 до +17 °С.

В ночь на 18 ноября дожди прогнозируются в западных областях, в Карпатах возможны осадки с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов существенных осадков не предвидится, за исключением Одесской области и Карпат, где вероятны дожди.

Ветер ожидается западного и юго-западного направления, порывистый и сильный — местами до 15-20 м/с, что может достигать штормовых значений.

В Киеве 18 ноября также будет царить холодная погода. Днем температура составит +6...+8 °С, осадков не прогнозируют, но порывы ветра будут ощущаться в течение дня.

Карта погоды на 18 ноября. Фото: meteopost.com

Напомним, синоптики рассказали, в каких регионах возможен снег на этой неделе.

А также стало известно, какая будет погода на День святого Николая и Рождество.