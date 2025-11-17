Прогноз погоди на 18 листопада — Діденко розповіла, де буде дощ і сніг

Сніг. Фото: УНІАН

У вівторок, 18 листопада, в Україні очікується холодна погода. У деяких регіонах можливі дощі, а в Карпатах — мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 18 листопада

У денні години максимальна температура повітря становитиме лише +3…+8 °С. Водночас тепліше буде на півдні, сході та в Дніпропетровській області — тут термометри покажуть від +12 до +17 °С.

У ніч проти 18 листопада дощі прогнозуються у західних областях, у Карпатах можливі опади з мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів істотних опадів не передбачається, за винятком Одещини та Карпат, де ймовірні дощі.

Вітер очікується західного та південно-західного напрямку, поривчастий і сильний — місцями до 15-20 м/с, що може сягати штормових значень.

У Києві 18 листопада також пануватиме холодна погода. Вдень температура становитиме +6…+8 °С, опадів не прогнозують, але пориви вітру відчуватимуться протягом дня.

Карта погоди на 18 листопада. Фото: meteopost.com

