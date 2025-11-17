Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Мокрий сніг і дощі — прогноз погоди на завтра від Діденко

Мокрий сніг і дощі — прогноз погоди на завтра від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 14:57
Оновлено: 15:04
Прогноз погоди на 18 листопада — Діденко розповіла, де буде дощ і сніг
Сніг. Фото: УНІАН

У вівторок, 18 листопада, в Україні очікується холодна погода. У деяких регіонах можливі дощі, а в Карпатах — мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 18 листопада

У денні години максимальна температура повітря становитиме лише +3…+8 °С. Водночас тепліше буде на півдні, сході та в Дніпропетровській області — тут термометри покажуть від +12 до +17 °С.

У ніч проти 18 листопада дощі прогнозуються у західних областях, у Карпатах можливі опади з мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів істотних опадів не передбачається, за винятком Одещини та Карпат, де ймовірні дощі.

Вітер очікується західного та південно-західного напрямку, поривчастий і сильний — місцями до 15-20 м/с, що може сягати штормових значень.

У Києві 18 листопада також пануватиме холодна погода. Вдень температура становитиме +6…+8 °С, опадів не прогнозують, але пориви вітру відчуватимуться протягом дня.

Прогноз погоди 18 листопада
Карта погоди на 18 листопада. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, синоптки розповіли, в яких регіонах можливий сніг цього тижня.

А також стало відомо, яка буде погода на День святого Миколая та Різдво.

погода сніг Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації