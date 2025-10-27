Видео
Мокрый снег и дождь — Укргидрометцентр заявил об ухудшении погоды

Дата публикации 27 октября 2025 20:30
обновлено: 20:30
Прогноз погоды 28 октября - какой будет погода завтра
Люди под дождем. Фото: Вечерний Киев

Во вторник, 27 октября, погода в Украине будет преимущественно облачной с прояснениями. В некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Мокрий сніг і дощ — Укргідрометцентр заявив про погіршення погоди - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды 28 октября

Ночью на востоке и юго-востоке ожидаются умеренные дожди, а в Луганской и Донецкой областях местами и значительные осадки. На западе страны будет дождливо, а на остальной территории дождя не предвидится. Днем дожди ожидаются только в большинстве регионов, кроме восточных областей.

Ветер будет западный и юго-западный, скоростью 7-12 м/с, а в западных областях днем возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +1...+6 °С, днем — +8...+13 °С, на юге и юго-востоке— +11...+16 °С.

Мокрый снег и дождь — Укргидрометцентр заявил об ухудшении погоды - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Также Укргидрометеоцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине 28-30 октября: в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра 17-22 м/с. Уровень опасности — желтый.

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Мокрый снег и дождь — Укргидрометцентр заявил об ухудшении погоды - фото 3
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине 28 октября ожидается с дождями и облачностью. Кроме того, местами будут сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

А недавно в Буковеле выпал первый снег. Территорию курорта накрыло "белым покрывалом".

